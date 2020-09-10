Выдворенный из Беларуси оппозиционер о Крыме: Уважаю территориальную целостность Украины
Родненков заявил, что уважает территориальную целостность Украины. Кравцов сказал, что Крым - де-факто российский, а де-юре - украинский
Выдворенный из Беларуси в Украину оппозиционер Антон Родненков заявил, что уважает территориальную целостность Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, говоря о временно оккупированном Крыме.
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"Мне кажется, что вопросы суверенитета и территориальной целостности не должны стоять, мы всегда это много раз подтверждали. В этом плане мы, естественно, уважаем украинский суверенитет и территориальную целостность", – сказал пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Родненков.
Член президиума Координационного совета Иван Кравцов сказал, что разделяет "официальную позицию Республики Беларусь": де-юре Крым – украинский, де-факто – российский.
- В июле главная соперница президента РБ Лукашенко на выборах Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Ранее она назвала его "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа. 1 сентября она сказала, что Крым "отошел России незаконно, но у беларусов есть разные взгляды на это".
- 8 сентября Родненкова и Кравцова выдворили из Беларуси в Украину. С ними пытались выдворить и лидера протестов в Беларуси Марию Колесникову, однако она порвала паспорт. Сейчас она - под арестом в Минске. Ее подозревают в призывах к захвату власти.
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