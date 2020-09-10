Выдворенный из Беларуси оппозиционер о Крыме: Уважаю территориальную целостность Украины

Родненков заявил, что уважает территориальную целостность Украины. Кравцов сказал, что Крым - де-факто российский, а де-юре - украинский

Выдворенный из Беларуси в Украину оппозиционер Антон Родненков заявил, что уважает территориальную целостность Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24, говоря о временно оккупированном Крыме.

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"Мне кажется, что вопросы суверенитета и территориальной целостности не должны стоять, мы всегда это много раз подтверждали. В этом плане мы, естественно, уважаем украинский суверенитет и территориальную целостность", – сказал пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Родненков.

Член президиума Координационного совета Иван Кравцов сказал, что разделяет "официальную позицию Республики Беларусь": де-юре Крым – украинский, де-факто – российский.

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Марк Сировой

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