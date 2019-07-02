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02.07.2019, 11:38

Вышел под залог задержанный с корочкой "УБД" боевиков - Луценко

Вышел под залог задержанный с корочкой "УБД" боевиков - Луценко - Фото
Фото: pixabay.com

Подозреваемый Леонид Держак уже на свободе. Глава ГПУ напомнил, что завтра - суд над "самым ценным для Кремля" пропагандистом Кириллом Вышинским.

Задержанный на днях с "военным билетом ЛНР" сын гендиректора ликеро-водочного завода Луга-Нова Леонида Держак из-за скандального решения Конституционного суда вышел вчера под залог в 570 000 грн. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее главарь боевиков ЛНР Леонид Пасечник присвоил Леониду Держаку "звание почетного гражданина Луганска": тот ранее заявлял о "самовыдвижении на выборах" главаря упомянутой выше террористической организации.

"Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гражданином Вышинским. На днях - апелляция Ефремову", - напомнил он.

По словам главы ГПУ, из-за решения КСУ о том, что подозреваемых в терроризме можно отпускать на поруки и под залог, в зоне риска оказываются более 1000 арестованных в Украине "террористов и их пособников".

25 июня 2019 года КСУ признал неконституционным положение ч. 5 ст. 176 УПК, по к лицу, подозреваемому в терроризме, может быть применен как мера пресечения только арест (содержание в СИЗО). Одно из обращений в суд по этому вопросу написала депутат Надежда Савченко. Председатель КСУ Наталья Шаптала заявила, что решение суда якобы не приведет к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ.

 Читайте также: Депутат облсовета поставлял боевикам оборудование для шахт - СБУ

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Теги: финансирование терроризма
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