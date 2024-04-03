WSJ: Макрон сказал, что если по войскам Франции ударят в Украине, не нужно привлекать НАТО

Макрон сказал, что Франция несла потери в военных кампаниях в Африке, но не обращалась к союзникам

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал союзникам по НАТО, что если россияне ударят по войскам его страны в Украине, то это не будет означать необходимость привлечения Альянса или США. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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По его словам, администрация президента США Джо Байдена была обеспокоена тем, что Россия может нацелиться на любые французские войска, которые могут отправиться в Украину, что могло втянуть бы НАТО в войну.

Он отметил, что Макрон сказал союзникам, что не будет необходимости привлекать НАТО или США, если Россия нацелится на французские войска, так как Франция несла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам.

Во время саммита о поддержке Украины 26 февраля в Париже, несмотря на подавляющее противодействие партнеров по этому вопросу, Макрон все же заявил, что хотя консенсуса по поводу отправки войск нет, "ничего нельзя исключать".

На встрече по вопросам поддержки Украины, которую 26 февраля организовал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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