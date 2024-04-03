WSJ: Макрон сказав, що якщо по військах Франції вдарять в Україні, то не потрібно залучати НАТО

Макрон сказав, що Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, але не зверталася до союзників

Емманюель Макрон (Фото: EPA / YOAN VALAT)

Президент Франції Емманюель Макрон сказав союзникам по НАТО, що якщо росіяни вдарять по військах його країни в Україні, то це не означатиме необхідності залучення Альянсу чи США. Про це повідомив The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена була стурбована тим, що Росія може націлитися на будь-які французькі війська, які можуть вирушити в Україну, що могло б втягнути НАТО у війну.

Він зазначив, що Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО чи США, якщо Росія націлиться на французькі війська, оскільки Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, не звертаючись за допомогою до союзників.

Під час саміту про підтримку України 26 лютого в Парижі, попри переважну протидію партнерів з цього питання, Макрон все ж таки заявив, що хоча консенсусу стосовно відправлення військ немає, "нічого не можна виключати".

Під час зустрічі з питань підтримки України, яку 26 лютого організував французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

Читайте також: Від дзвінків Путіну до усвідомлення. Глава МЗС Латвії похвалив Макрона за "еволюцію" поглядів