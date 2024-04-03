WSJ: Макрон сказав, що якщо по військах Франції вдарять в Україні, то не потрібно залучати НАТО
Президент Франції Емманюель Макрон сказав союзникам по НАТО, що якщо росіяни вдарять по військах його країни в Україні, то це не означатиме необхідності залучення Альянсу чи США. Про це повідомив The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника.
За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена була стурбована тим, що Росія може націлитися на будь-які французькі війська, які можуть вирушити в Україну, що могло б втягнути НАТО у війну.
Він зазначив, що Макрон сказав союзникам, що не буде необхідності залучати НАТО чи США, якщо Росія націлиться на французькі війська, оскільки Франція зазнавала втрат у військових кампаніях в Африці, не звертаючись за допомогою до союзників.
Під час саміту про підтримку України 26 лютого в Парижі, попри переважну протидію партнерів з цього питання, Макрон все ж таки заявив, що хоча консенсусу стосовно відправлення військ немає, "нічого не можна виключати".
Під час зустрічі з питань підтримки України, яку 26 лютого організував французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.
- На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.
- 5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".
- Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.
Читайте також: Від дзвінків Путіну до усвідомлення. Глава МЗС Латвії похвалив Макрона за "еволюцію" поглядів