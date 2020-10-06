"Я многим так говорю". Боррель объяснил свою фразу о том, что ЕС – не банкомат для Украины
Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Евросоюз предоставляет финансовую помощь Украине в обмен на выполнение договоренностей
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ответ на просьбу объяснить свою фразу "ЕС – это не банкомат для Украины" попросил не вырывать слова из контекста. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, передает Радио Свобода.
Он подчеркнул, что Евросоюз предоставляет финансовую помощь Украине в обмен на выполнение договоренностей.
Отвечая на просьбу журналиста объяснить слова, что "ЕС – это не банкомат для Украины", Боррель сказал, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит эти слова в Брюсселе также и в отношении членов Евросоюза.
"Помощь ЕС Украине не является безусловной, мы не действуем по соображениям благотворительности. Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена проведением реформ", – добавил верховный представитель ЕС.
- 22 сентября Боррель впервые посетил Киев, он встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.
- 24 сентября на сайте представительства ЕС в Украине появилась статья Борреля "Украина должна продолжать реформы", в которой присутствовала фраза о том, что ЕС – не банкомат для Украины.
- Позже из текста убрали предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".
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