"Я многим так говорю". Боррель объяснил свою фразу о том, что ЕС – не банкомат для Украины

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Евросоюз предоставляет финансовую помощь Украине в обмен на выполнение договоренностей

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ответ на просьбу объяснить свою фразу "ЕС – это не банкомат для Украины" попросил не вырывать слова из контекста. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, передает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что Евросоюз предоставляет финансовую помощь Украине в обмен на выполнение договоренностей.

Отвечая на просьбу журналиста объяснить слова, что "ЕС – это не банкомат для Украины", Боррель сказал, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит эти слова в Брюсселе также и в отношении членов Евросоюза.

"Помощь ЕС Украине не является безусловной, мы не действуем по соображениям благотворительности. Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной. Это цель нашей помощи, которая обусловлена ​​проведением реформ", – добавил верховный представитель ЕС.

22 сентября Боррель впервые посетил Киев, он встретился с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.

24 сентября на сайте представительства ЕС в Украине появилась статья Борреля "Украина должна продолжать реформы", в которой присутствовала фраза о том, что ЕС – не банкомат для Украины.

Позже из текста убрали предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

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Наталия Медведева

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