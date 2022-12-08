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За 30 дней для ВСУ приняли семь образцов БПЛА украинского производства – Резников

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 11:36
За 30 дней для ВСУ приняли семь образцов БПЛА украинского производства – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

За последние 30 дней к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины допущено семь образцов беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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Глава Минобороны заявил, что в ВСУ идет системная работа для повышения боеспособности, в частности – по упрощению правил привлечения инноваций на нужды обороны.

"Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере БПЛА", – заявил Резников.

Он рассказал, что ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца беспилотников в год, а только за последние 30 дней – принято семь образцов БПЛА украинского производства.

"В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года", – сообщил глава Минобороны.

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  • 17 октября Укроборонпром анонсировал появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км.

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников дрон БПЛА минобороны
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