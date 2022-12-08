За 30 дней для ВСУ приняли семь образцов БПЛА украинского производства – Резников

За последние 30 дней к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины допущено семь образцов беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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Глава Минобороны заявил, что в ВСУ идет системная работа для повышения боеспособности, в частности – по упрощению правил привлечения инноваций на нужды обороны.

"Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере БПЛА", – заявил Резников.

Он рассказал, что ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца беспилотников в год, а только за последние 30 дней – принято семь образцов БПЛА украинского производства.

"В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года", – сообщил глава Минобороны.

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17 октября Укроборонпром анонсировал появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км.

27 октября сообщалось, что украинская компания создала разведывательный беспилотник ШАРК, который может корректировать огонь, в том числе HIMARS.

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Наталія Медведєва

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