За 30 дней для ВСУ приняли семь образцов БПЛА украинского производства – Резников
За последние 30 дней к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины допущено семь образцов беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
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Глава Минобороны заявил, что в ВСУ идет системная работа для повышения боеспособности, в частности – по упрощению правил привлечения инноваций на нужды обороны.
"Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере БПЛА", – заявил Резников.
Он рассказал, что ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца беспилотников в год, а только за последние 30 дней – принято семь образцов БПЛА украинского производства.
"В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года", – сообщил глава Минобороны.
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