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За незадекларированный Bugatti дадут штраф чуть более 1% от стоимости авто – глава НАПК

24.12.2020, 13:49
За незадекларированный Bugatti дадут штраф чуть более 1% от стоимости авто – глава НАПК - Фото
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Нацагенство по предотвращению коррупции надеется, что Рада изменит закон об ответственности за декларирование недостоверной информации, потому что "люди ожидают достойное наказание для коррупционеров", а то наказание, которое предполагается сейчас, злоумышленников не остановит. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков.

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Вчера вечером, 23 декабря, президент Владимир Зеленский подписал "компромиссный" закон. Он предусматривает, что даже в том случае, когда чиновник не задекларирует имущества на более чем 4000 необлагаемых минимумов (~8 млн грн), он может получить лишь штраф до 85 000 грн, общественные работы или ограничение (не лишение, – ред.) свободы на срок до двух лет.

Новиков сказал, что ведомство "лишили возможности показать", что чиновники на самом деле могут нести ответственность за ложные данные в декларациях.

"Даже если чиновник не задекларировал яхту Bertram, автомобиль Bugatti или часы Rolex, ему могут назначить наказание в виде штрафа, который составляет чуть более 1% от стоимости незадекларированного имущества", – сетует глава НАПК.

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Новиков надеется, что парламент внесет соответствующие изменения в закон, и подытожил: позиция агентства "неизменна – за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы".

Евгений Пилипенко
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