За незадекларированный Bugatti дадут штраф чуть более 1% от стоимости авто – глава НАПК
Нацагенство по предотвращению коррупции надеется, что Рада изменит закон об ответственности за декларирование недостоверной информации, потому что "люди ожидают достойное наказание для коррупционеров", а то наказание, которое предполагается сейчас, злоумышленников не остановит. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков.
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Вчера вечером, 23 декабря, президент Владимир Зеленский подписал "компромиссный" закон. Он предусматривает, что даже в том случае, когда чиновник не задекларирует имущества на более чем 4000 необлагаемых минимумов (~8 млн грн), он может получить лишь штраф до 85 000 грн, общественные работы или ограничение (не лишение, – ред.) свободы на срок до двух лет.
Новиков сказал, что ведомство "лишили возможности показать", что чиновники на самом деле могут нести ответственность за ложные данные в декларациях.
"Даже если чиновник не задекларировал яхту Bertram, автомобиль Bugatti или часы Rolex, ему могут назначить наказание в виде штрафа, который составляет чуть более 1% от стоимости незадекларированного имущества", – сетует глава НАПК.
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Новиков надеется, что парламент внесет соответствующие изменения в закон, и подытожил: позиция агентства "неизменна – за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы".
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование: она предполагала наказание вплоть до лишения свободы. Спустя месяц Зеленский внес в Раду законопроект, где за ложь или неподачу декларации было предусмотрено до двух лет лишения свободы. Свой вариант законопроекта анонсировала и рабочая группа Рады: там были предусмотрены только штрафы и общественные работы. Депутатский законопроект подвергся критике со стороны ЦПК и НАПК.
- 4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект – со штрафами, общественными работами или ограничением свободы.
- В ЕС заявили, что закон имеет ряд недостатков и будет недостаточно эффективен. НАПК призвало президента его ветировать.
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