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03.02.2019, 21:59

Захват украинских моряков: ОБСЕ ждет от России "жест доброй воли"

Захват украинских моряков: ОБСЕ ждет от России "жест доброй воли" - Фото
Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

Томас Гремингер отметил, что "ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов"

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Освобождение захваченных Россией украинских моряков и кораблей стало бы хорошим началом для деэскалации ситуации. Об этом заявил в интервью Profil генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, события в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион.

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Он считает - важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе для того, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе.

"Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", - сказал он.

Гремингер подчеркнул, что ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, прежде всего, разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие или же неправильно интерпретированы», - сказал он.

Генсек уточнил, что ОБСЕ готова в любое время помочь и предоставить свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряжения.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧРФ отмахнулась.

2 февраля специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявилСША не будут двигаться дальше в переговорах с Россией, пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в плен в Черном море.

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Теги: Волкер, Россия, обсе, керченский пролив, украинские моряки, захват
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