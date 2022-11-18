Запад не может выдвигать России какие-либо предложения без согласования Украины — Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Запад не может выдвигать России какие-либо переговорные предложения без согласования с Украиной. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, слухи о том, что Запад выдвинул России предложения о переговорах и якобы выводе войск, скорее всего, являются проявлением российской пропаганды.
"РФ пытается активно зондировать политику разных стран для того, чтобы найти "черту компромисса". Радикализация переговорной позиции в мире в отношении России пугает ее, а поэтому они пытаются "прощупывать" некоторые страны", — сказал парламентарий.
Он отметил, что Украина не должна недооценивать пропаганду России и ее лоббистов на Западе.
"Я считаю, что мы не пропустим такие движения и будем усиливать свою международную позицию. Наш главный переговорщик — это Вооруженные Силы Украины", — резюмировал Арахамия.
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина сама решит, когда вести переговоры с Россией.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия не меняет целей войны против Украины, а поэтому сейчас нет условий для мирных переговоров.
- Недавно спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
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