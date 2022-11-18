Запад не может выдвигать России какие-либо предложения без согласования Украины — Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Запад не может выдвигать России какие-либо переговорные предложения без согласования с Украиной. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, слухи о том, что Запад выдвинул России предложения о переговорах и якобы выводе войск, скорее всего, являются проявлением российской пропаганды.

"РФ пытается активно зондировать политику разных стран для того, чтобы найти "черту компромисса". Радикализация переговорной позиции в мире в отношении России пугает ее, а поэтому они пытаются "прощупывать" некоторые страны", — сказал парламентарий.

Он отметил, что Украина не должна недооценивать пропаганду России и ее лоббистов на Западе.

"Я считаю, что мы не пропустим такие движения и будем усиливать свою международную позицию. Наш главный переговорщик — это Вооруженные Силы Украины", — резюмировал Арахамия.

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Дмитро Гриниченко

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