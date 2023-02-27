Запорожье было атаковано ракетами С-300. Россияне попали по критической инфраструктуре

Российские оккупанты нанесли удары по Запорожью из комплекса С-300 в ночь на 27 февраля. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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В ОВА заявляют, что в результате атак ракетами С-300 пострадал один из объектов инфраструктуры, обошлось без жертв.

Одна из запущенных россиянами ракет упала в воду.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев пишет о том, что в объект инфраструктуры зафиксировано два прилета.

Также ночью в Киеве, Хмельницком и Чернигове звучали взрывы. РФ атаковала Украину 14 ударными БПЛА, из них 11 сбила противовоздушная оборона. В Хмельницком зафиксированы прилеты, погиб один человек, четверо получили ранения.

В Германии признали, что украинские военные овладевают Patriot быстрее, чем ожидалось.

5 января стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

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Дмитро Гриниченко

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