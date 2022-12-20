Запорожская область. ВСУ ударили по трем районам скопления россиян — более 130 раненых

Вооруженные Силы Украины ударили по трем района сосредоточения россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник продолжает нести потери — подтверждено огневое поражение оккупантов 18 декабря в районах Пологов, Васильевки и Каменки-Днепровской.

Противник потерял более 130 человек ранеными, уничтожено до 10 единиц вооружения и техники разных типов.

В Луганске городская многопрофильная больница обустроена под госпиталь для россиян — она переполнена раненными оккупантами.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по сосредоточениям пехоты, вооружений и техники армии РФ, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы.

Читайте также: Уоллес: РФ потеряла более 100 000 убитыми, ранеными и дезертирами. Герасимова могли убрать

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.