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Запорожская область. ВСУ ударили по трем районам скопления россиян — более 130 раненых

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 19:18
Запорожская область. ВСУ ударили по трем районам скопления россиян — более 130 раненых - Фото
Истребитель ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ударили по трем района сосредоточения россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери — подтверждено огневое поражение оккупантов 18 декабря в районах Пологов, Васильевки и Каменки-Днепровской. 

Противник потерял более 130 человек ранеными, уничтожено до 10 единиц вооружения и техники разных типов. 

В Луганске городская многопрофильная больница обустроена под госпиталь для россиян — она переполнена раненными оккупантами. 

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по сосредоточениям пехоты, вооружений и техники армии РФ, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы. 

Читайте также: Уоллес: РФ потеряла более 100 000 убитыми, ранеными и дезертирами. Герасимова могли убрать 

Дмитро Гриниченко
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война запорожская область генштаб потери России
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