Запорожская область. ВСУ ударили по трем районам скопления россиян — более 130 раненых
Вооруженные Силы Украины ударили по трем района сосредоточения россиян на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник продолжает нести потери — подтверждено огневое поражение оккупантов 18 декабря в районах Пологов, Васильевки и Каменки-Днепровской.
Противник потерял более 130 человек ранеными, уничтожено до 10 единиц вооружения и техники разных типов.
В Луганске городская многопрофильная больница обустроена под госпиталь для россиян — она переполнена раненными оккупантами.
За минувшие сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по сосредоточениям пехоты, вооружений и техники армии РФ, а также 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили склад боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы.
- Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Авдеевки, а также усиливают переброску мобилизованных, сообщали в Генштабе.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Россияне могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных, заявил министр обороны Алексей Резников.
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