Запрет телеканалов Медведчука. Федерации журналистов возмутились, секретарь СНБО ответил
Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) осудили санкции против телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал журналистские федерации не давать поверхностных оценок.
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IFJ и EFJ назвали решение президента Владимира Зеленского и СНБО о блокировании работы телеканалов "внесудебным и политически мотивированным запретом и вопиющей атакой на свободу прессы".
Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер считает такой запрет неприемлемым в условиях демократии. Он отметил, что запрет поставил под угрозу работу сотен сотрудников, "которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ".
По словам генерального секретаря EFJ Рикардо Гутьерреса, такие запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Он назвал действия Зеленского "не соответствующими международно-правовым стандартам свободы слова и вещания".
Данилов в Facebook назвал обеспокоенность журналистских федераций "ожидаемой и понятной".
"Считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институции не делать поверхностной оценки и стандартного заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не форме", – заявил Данилов. Он обратил внимание на слова Гутьерреса об исключительных обстоятельствах и подчеркнул: "Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, названием которым – война".
По словам Данилова, IFJ и EFJ стоило провести анализ контента запрещенных телеканалов, чтобы определить, насколько они соответствуют мировым журналистским стандартам объективности и непредвзятости. Он назвал эти телеканалы гибридным оружием России в борьбе против Украины.
"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", – подчеркнул Данилов.
- 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZIK, NewsОne и других. Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО и объяснил, почему. Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем.
- У Медведчука заявили о "наступлении на свободу слова". У президента им ответили. Позднее Зеленский объяснил зарубежным партнерам, в чем суть.
- О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале "Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы".
- ВСУ назвали Telegram-каналы о войне на Донбассе, созданные Россией под видом украинских. На тему ресурсов, через которые РФ вбрасывает "дезу" в Украине, у нас есть разбор: "Больше не анонимные: 12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ".
- Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.
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