Запрет телеканалов Медведчука. Федерации журналистов возмутились, секретарь СНБО ответил

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) осудили санкции против телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал журналистские федерации не давать поверхностных оценок.

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IFJ и EFJ назвали решение президента Владимира Зеленского и СНБО о блокировании работы телеканалов "внесудебным и политически мотивированным запретом и вопиющей атакой на свободу прессы".

Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер считает такой запрет неприемлемым в условиях демократии. Он отметил, что запрет поставил под угрозу работу сотен сотрудников, "которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ".

По словам генерального секретаря EFJ Рикардо Гутьерреса, такие запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Он назвал действия Зеленского "не соответствующими международно-правовым стандартам свободы слова и вещания".

Данилов в Facebook назвал обеспокоенность журналистских федераций "ожидаемой и понятной".

"Считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институции не делать поверхностной оценки и стандартного заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не форме", – заявил Данилов. Он обратил внимание на слова Гутьерреса об исключительных обстоятельствах и подчеркнул: "Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, названием которым – война".

По словам Данилова, IFJ и EFJ стоило провести анализ контента запрещенных телеканалов, чтобы определить, насколько они соответствуют мировым журналистским стандартам объективности и непредвзятости. Он назвал эти телеканалы гибридным оружием России в борьбе против Украины.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", – подчеркнул Данилов.

Денис Юдин

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