Зеленский – Fox News: Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву

Украинский президент отреагировал на трансляцию службы в Москве, которые в ночь на 20 апреля запустил американский канал Fox News

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на транслирование по американскому телеканалу Fox News богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился российский диктатор Владимир Путин.

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"Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его как минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", – отметил глава государства.

В контексте нарушения россиянами "Пасхального перемирия" Зеленский поблагодарил всех медиа и блогеров, освещающих правду.

В ночь на 20 апреля Fox News транслировал пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился диктатор Владимир Путин. В "окошечке" рядом запустили трансляцию богослужения из Киева.

Сначала редактор титров Fox News подписал видео трансляции так: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина". Впоследствии телеканал объявил перерыв и после его завершения вернулся с подписью: "Пасхальное богослужение: Киев, Россия". Ошибку потом исправили.

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил: "Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, следует извиниться и провести расследование относительно того, кто допустил ошибку".