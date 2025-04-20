Зеленский – Fox News: Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву
Президент Владимир Зеленский отреагировал на транслирование по американскому телеканалу Fox News богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился российский диктатор Владимир Путин.
"Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его как минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", – отметил глава государства.
В контексте нарушения россиянами "Пасхального перемирия" Зеленский поблагодарил всех медиа и блогеров, освещающих правду.
В ночь на 20 апреля Fox News транслировал пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился диктатор Владимир Путин. В "окошечке" рядом запустили трансляцию богослужения из Киева.
Сначала редактор титров Fox News подписал видео трансляции так: "Пасхальное богослужение: Киев, Украина".
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил: "Если это была ошибка, а не намеренное политическое заявление, следует извиниться и провести расследование относительно того, кто допустил ошибку".
- 18 апреля 2025 года Путин заявил о "Пасхальном перемирии" во время встречи с начальником Генерального штаба РФ Герасимовым. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями людей" и сообщил о российской дроновой атаке по Украине.
- Впоследствии глава украинского государства согласился на прекращение огня во время Пасхи, но при условии, что Россия действительно будет соблюдать перемирие. Президент отметил, что если "полная тишина действительно воцарится", то Украина предлагает продлить ее и после Пасхи на 30 дней.
- Утром 20 апреля президент Зеленский заявил, что армия РФ пытается создать общее впечатление прекращения огня на так называемое Пасхальное перемирие, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине.