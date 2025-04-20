Зеленський – Fox News: Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву
Президент Володимир Зеленський відреагував на транслювання американським телеканалом Fox News богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався російський диктатор Володимир Путін.
"Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", – зазначив глава держави.
У контексті порушення росіянами "Великоднього перемир'я" Зеленський подякував усім медіа та блогерам, які висвітлюють правду.
У ніч проти 20 квітня Fox News транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався диктатор Володимир Путін. У "віконці" поряд запустили трансляцію богослужіння з Києва.
Спочатку редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна".
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив: "Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід попросити вибачення і провести розслідування щодо того, хто припустився помилки".
- 18 квітня 2025 року Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Герасимовим. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями людей" і повідомив про російську дронову атаку по Україні.
- Згодом глава української держави погодився на припинення вогню під час Великодня, але за умови, що Росія дійсно дотримуватиметься перемир'я. Президент зазначив, що якщо "повна тиша дійсно запанує", то Україна пропонує продовжити її й після Великодня на 30 днів.
- Уранці 20 квітня президент Зеленський заявив, що армія РФ намагається створити загальне враження припинення вогню на так зване Великоднє перемир'я, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні.