Зеленський – Fox News: Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву

Український президент відреагував на трансляцію служби у Москві, які у ніч проти 20 квітня запустив американський канал Fox News

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на транслювання американським телеканалом Fox News богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався російський диктатор Володимир Путін.

"Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", – зазначив глава держави.

У контексті порушення росіянами "Великоднього перемир'я" Зеленський подякував усім медіа та блогерам, які висвітлюють правду.

У ніч проти 20 квітня Fox News транслював пасхальне богослужіння у Храмі Христа Спасителя у Москві, до якого доєднався диктатор Володимир Путін. У "віконці" поряд запустили трансляцію богослужіння з Києва.

Спочатку редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: "Великоднє богослужіння: Київ, Україна". Згодом телеканал оголосив перерву і, після її завершення, повернувся з підписом: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія". Помилку потім виправили.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив: "Якщо це була помилка, а не навмисна політична заява, слід попросити вибачення і провести розслідування щодо того, хто припустився помилки".