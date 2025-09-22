Зеленский говорил с генсеком НАТО: Передали партнерам свою потребность в ПВО

Разговор руководителя Украины и топ-чиновника Североатлантического Альянса прежде всего касался необходимости защиты от ударов РФ

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: Офис президента)

Киев передал партнерам данные о своей потребности в противовоздушной обороне, сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский отметил, что провел "очень детальный разговор" с генсеком Альянса накануне своих встреч на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке: "Прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов".

"Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО – в системах и ракетах, наличие которых может значительно повлиять на события и ограничить российскую способность воевать", – рассказал президент.

Также стороны обсудили реализацию программы PURL, по которой партнеры из НАТО закупают американское оружие для Украины.

"Прежде всего насчет ПВО, то, что нужно быстрее всего. Марк начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами", – подытожил глава государства.