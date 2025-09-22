Зеленський говорив з генсеком НАТО: Передали партнерам свою потребу у протиповітряній обороні
Київ передав партнерам дані про свою потребу у протиповітряній обороні, повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Зеленський зазначив, що провів "дуже детальну розмову" з генсеком Альянсу напередодні своїх зустрічей на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку: "Передусім про необхідність реального захисту від російських ударів".
"Україна передала партнерам актуальну потребу в ППО – у системах і ракетах, наявність яких може значно вплинути на події та обмежити російську здатність воювати", – розповів президент.
Також сторони обговорили реалізацію програми PURL, за якою партнери по НАТО закуповують американську зброю для України.
"Передусім щодо ППО, те, що потрібно найшвидше. Марк почав відповідну комунікацію з іншими партнерами", – підсумував глава держави.
- 12 вересня Зеленський заявив, що якщо США нададуть Україні та країнам Європи відповідні системи протиповітряної оборони й авіацію, то їм вдасться зупинити терор РФ і примусити її до миру.
Коментарі (0)