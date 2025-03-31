Зеленский и Стармер обсудили встречу военных по размещению контингентов в Украине

Политики скоординировали следующие общие шаги по приближению мира и обеспечению безопасности

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером предстоящую встречу насчет размещения военных контингентов в Украине после войны. О результатах разговора глава государства рассказал в вечернем обращении.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Скоординировали наши шаги – общие шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что готовится встреча военных представителей двух стран по подготовке контингентов.

Также президент отметил позицию Британии насчет давления на России, которое "нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну".

"Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня – постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру", – добавил глава государства.