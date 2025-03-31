Зеленский и Стармер обсудили встречу военных по размещению контингентов в Украине
Президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стармером предстоящую встречу насчет размещения военных контингентов в Украине после войны. О результатах разговора глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Скоординировали наши шаги – общие шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что готовится встреча военных представителей двух стран по подготовке контингентов.
Также президент отметил позицию Британии насчет давления на России, которое "нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну".
"Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня – постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру", – добавил глава государства.
- 27 марта состоялась встреча "коалиции желающих". По ее результатам лидер Франции Макрон сообщил, что Британия и Франция пришлют в Украину команды для работы над укреплением украинской армии. Впоследствии Зеленский заявил, что к миссии присоединятся еще некоторые страны.
- Французский президент сообщил, что несколько стран планируют предоставить Украине "силы успокоения" для развертывания в стратегически важных районах после завершения войны.
- 28 марта Зеленский сообщил, что представители генеральных штабов Украины и государств-партнеров будут встречаться в узком кругу насчет размещения военных контингентов в Украине после завершения войны.