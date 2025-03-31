Зеленський і Стармер обговорили зустріч військових щодо розміщення контингентів в Україні
Президент Володимир Зеленський обговорив з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером майбутню зустріч щодо розміщення військових контингентів в Україні після війни. Про результати розмови голова держави розповів у вечірньому зверненні.
"Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки", – розповів Зеленський.
Він зазначив, що готується зустріч військових представників двох країн для підготовки контингентів.
Також президент відзначив позицію Британії щодо тиску на Росію, який "потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну".
"Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний – постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати Росію до миру", – додав голова держави.
- 27 березня відбулася зустріч"коаліції охочих". За її результатами, лідер Франції Макрон повідомив, що Британія та Франція надішлють в Україну команди для роботи над зміцненням української армії. Згодом Зеленський заявив, що до місії доєднаються ще деякі країни.
- Французький президент повідомив, що декілька країн планують надати Україні "сили заспокоєння" для розгортання у стратегічно важливих районах після завершення війни.
- 28 березня Зеленський повідомив, що представники генеральних штабів України та держав-партнерів матимуть зустріч у вузькому колі щодо розміщення військових контингентів в Україні після завершення війни.