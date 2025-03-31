Зеленський і Стармер обговорили зустріч військових щодо розміщення контингентів в Україні

Політики скоординували наступні спільні кроки для наближення миру й гарантування безпеки

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський обговорив з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером майбутню зустріч щодо розміщення військових контингентів в Україні після війни. Про результати розмови голова держави розповів у вечірньому зверненні.

"Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що готується зустріч військових представників двох країн для підготовки контингентів.

Також президент відзначив позицію Британії щодо тиску на Росію, який "потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну".

"Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний – постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати Росію до миру", – додав голова держави.