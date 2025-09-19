Зеленский может впервые встретиться с Навроцким в конце сентября
Президент Владимир Зеленский может впервые встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким в конце сентября. Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает RMF 24.
Ожидается, что Навроцкий с женой посетят США и примут участие в общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21-24 сентября. Запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах, а также могут состояться неформальные контакты.
Пшидач не исключил, что между Зеленским и Навроцким "бесусловно может состояться" краткий обмен мнениями и точками зрения.
"Также состоятся прямые контакты, в том числе с ключевыми дипломатическими деятелями, включая, я убежден, прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом", – сказал он.
Президент Польши во время поездки намерен сосредоточиться на вопросах безопасности, обсудит региональные вызовы и основополагающие принципы. Также Навроцкий представит видение страны относительно будущего международных отношений и мирового порядка.
- 6 августа Навроцкий принял присягу президента Польши и упомянул о войне в Украине, а 9 августа Трамп пригласил нового президента Польши в Белый дом.
- 9 сентября Навроцкий заявил, что Путин может ворваться и в другие государства после решения начать войну против Украины.
- 17 сентября RMF 24 сообщало, что Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому, но его содержимое пока неизвестно.
