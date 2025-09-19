Зеленский может впервые встретиться с Навроцким в конце сентября

У президента Польши ожидается прямой контакт с Трампом, и, не исключено, что с Зеленским

Кароль Навроцкий (Фото: Mikolaj Bujak/KPRP)

Президент Владимир Зеленский может впервые встретиться с президентом Польши Каролем Навроцким в конце сентября. Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает RMF 24.

Ожидается, что Навроцкий с женой посетят США и примут участие в общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21-24 сентября. Запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах, а также могут состояться неформальные контакты.

Пшидач не исключил, что между Зеленским и Навроцким "бесусловно может состояться" краткий обмен мнениями и точками зрения.

"Также состоятся прямые контакты, в том числе с ключевыми дипломатическими деятелями, включая, я убежден, прямой контакт с президентом США Дональдом Трампом", – сказал он.

Президент Польши во время поездки намерен сосредоточиться на вопросах безопасности, обсудит региональные вызовы и основополагающие принципы. Также Навроцкий представит видение страны относительно будущего международных отношений и мирового порядка.