Зеленський може вперше зустрітися з Навроцьким наприкінці вересня

У президента Польщі очікується прямий контакт із Трампом, і не виключено, що із Зеленським

Кароль Навроцький (Фото: Mikolaj Bujak/KPRP)

Президент Володимир Зеленський може вперше зустрітися з президентом Польщі Каролем Навроцьким наприкінці вересня. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає RMF 24.

Очікується, що Навроцький із дружиною відвідають США і візьмуть участь у загальних дебатах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 21-24 вересня. Заплановано низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у різних форматах, а також можуть відбутися неформальні контакти.

Пшидач не виключив, що між Зеленським і Навроцьким "безумовно, може відбутися" короткий обмін думками і точками зору.

"Також відбудуться прямі контакти, зокрема з ключовими дипломатичними діячами, включно з, я переконаний, прямим контактом із президентом США Дональдом Трампом", – сказав він.

Президент Польщі під час поїздки має намір зосередитися на безпекових питаннях, обговорить регіональні виклики та основоположні принципи. Також Навроцький представить бачення країни щодо майбутнього міжнародних відносин і світового порядку.