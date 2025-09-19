Зеленський може вперше зустрітися з Навроцьким наприкінці вересня
Президент Володимир Зеленський може вперше зустрітися з президентом Польщі Каролем Навроцьким наприкінці вересня. Про це заявив глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає RMF 24.
Очікується, що Навроцький із дружиною відвідають США і візьмуть участь у загальних дебатах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 21-24 вересня. Заплановано низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у різних форматах, а також можуть відбутися неформальні контакти.
Пшидач не виключив, що між Зеленським і Навроцьким "безумовно, може відбутися" короткий обмін думками і точками зору.
"Також відбудуться прямі контакти, зокрема з ключовими дипломатичними діячами, включно з, я переконаний, прямим контактом із президентом США Дональдом Трампом", – сказав він.
Президент Польщі під час поїздки має намір зосередитися на безпекових питаннях, обговорить регіональні виклики та основоположні принципи. Також Навроцький представить бачення країни щодо майбутнього міжнародних відносин і світового порядку.
- 6 серпня Навроцький склав присягу президента Польщі і згадав про війну в Україні, а 9 серпня Трамп запросив нового президента Польщі у Білий дім.
- 9 вересня Навроцький заявив, що Путін може увірватися і в інші держави після рішення почати війну проти України.
- 17 вересня RMF 24 повідомляло, що Трамп написав листа президенту Польщі Навроцькому, але його вміст поки не відомий.
Коментарі (0)