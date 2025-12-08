Зеленский: Не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание войны

Глава государства заявил, что на фоне противостояния с США Пекину невыгодно, чтобы Россия проиграла и была слабой

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит того, чтобы Китаю было выгодно окончание войны РФ против Украины. Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net во время общения с украинскими медиа.

Журналистка спросила главу государства, какой он видит роль Китая во всех нынешних переговорных процессах, и может ли Пекин надавить на Москву.

"Мы уважаем суверенитет, территориальную целостность каждого государства, которое уважает нас. И, безусловно, Китай мог бы сделать для этого [окончания войны] все. Безусловно, Китай – крепкая страна, крепкая экономика. Самое главное в нашем случае – это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на [диктатора РФ] Путина. Но, при всем уважении к народу Китая, к истории, к культуре, мы должны честно сказать... я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны", – ответил президент.

В этом контексте он упомянул новую стратегию нацбезопасности США: "Безусловно, это [Вашингтон и Пекин] – два полюса.... Это две большие державы, большие экономики. И это большое противостояние [между ними]".

По словам Зеленского, это не означает, что между США и Китаем война, но между ними происходит противостояние в других сферах, в частности дипломатической и экономической.

"И сегодня Китаю невыгодна слабая и проигравшая Россия в этом формате. И из – за этого, честно, страдает украинский народ. Потому что если Китаю не выгодно остановить Россию, – это значит что идет продолжение войны", – пояснил президент.

Он добавил, что это не означает, что Китай напрямую помогает РФ оружием, но он "точно не поддерживает остановку этой войны".

Зеленский напомнил, что, по данным украинских разведывательных служб, Пекин поставляет Москве станки и "другие вещи".

"Но [относительно] прямых поставок оружия... мне не докладывали об этом", – подытожил глава государства.