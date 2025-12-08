Зеленський: Не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни

Глава держави заявив, що на тлі протистояння зі США Пекіну невигідно, щоб Росія програла і була слабкою

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить того, щоб Китаю було вигідне закінчення війни РФ проти України. Про це глава держави заявив у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net під час спілкування з українськими медіа.

Журналістка запитала главу держави, якою він бачить роль Китаю в усіх нинішніх переговорних процесах і чи може Пекін натиснути на Москву.

"Ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність кожної держави, яка поважає нас. І, безумовно, Китай міг би зробити для цього [закінчення війни] все. Безумовно, Китай – міцна країна, міцна економіка. Найголовніше в нашому випадку – це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на [диктатора РФ] Путіна. Але, при всій повазі до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні чесно сказати... я не бачу, щоби Китаю було вигідне закінчення цієї війни", – відповів президент.

У цьому контексті він згадав нову стратегію нацбезпеки США: "Безумовно, це [Вашингтон і Пекін] – два полюси.... Це дві великі держави, великі економіки. І це велике протистояння [між ними]".

За словами Зеленського, це не означає, що між США та Китаєм війна, але між ними відбувається протистояння в інших сферах, зокрема дипломатичній та економічній.

"І сьогодні Китаю невигідна слабка і програвша Росія в цьому форматі. І через це, чесно, страждає український народ. Тому що якщо Китаю не вигідно зупинити Росію, – це значить що йде продовження війни", – пояснив президент.

Він додав, що це не означає, що Китай безпосередньо допомагає РФ зброєю, але він "точно не підтримує зупинку цієї війни".

Зеленський нагадав, що, за даними українських розвідувальних служб, Пекін постачає Москві верстати та "інші речі".

"Але [щодо] прямого постачання зброї... мені не доповідали про це", – підсумував глава держави.