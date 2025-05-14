Зеленский о переговорах в Стамбуле: Я ожидаю, кто прибудет от России
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ожидает, кто от России прибудет на переговоры в Турцию, только тогда будет определять дальнейшие шаги Украины. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.

Зеленский сообщил, что в среду, 14 мая, провел несколько совещаний с командой по формату переговоров в Турции.

"Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги следует делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны", – сказал президент.

Он вспомнил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность прибыть в Турцию.

"Так что это может стать самым сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может. Сейчас все это решается", — подчеркнул Зеленский.

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