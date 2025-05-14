Зеленський про переговори в Стамбулі: Я очікую, хто прибуде від Росії
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський очікує, хто від Росії прибуде на переговори до Туреччини, лише тоді визначатиме подальші кроки України. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

Зеленський повідомив, що у середу, 14 травня, провів кілька нарад з командою щодо формату перемовин у Туреччині.

"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", – сказав президент.

Він згадав про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість прибути в Туреччину.

"Тож це може стати найсильнішим аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може. Зараз усе це вирішується", – наголосив Зеленський.

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