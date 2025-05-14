Зеленський про переговори в Стамбулі: Я очікую, хто прибуде від Росії
Президент Володимир Зеленський очікує, хто від Росії прибуде на переговори до Туреччини, лише тоді визначатиме подальші кроки України. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.
Зеленський повідомив, що у середу, 14 травня, провів кілька нарад з командою щодо формату перемовин у Туреччині.
"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", – сказав президент.
Він згадав про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість прибути в Туреччину.
"Тож це може стати найсильнішим аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може. Зараз усе це вирішується", – наголосив Зеленський.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
- 13 травня Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли Путін "вважатиме це за потрібне".
- WP пише, що Росію на переговорах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков.