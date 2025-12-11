Зеленский ответил о выборах: Не хочу, чтобы у Украины была слабая позиция

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский в контексте возможных выборов заявил, что не хочет, чтобы этот вопрос использовался против Украины. Об этом, в ответ на вопрос LIGA.net, глава государства сказал во время общения с медиа.

"Наши партнеры говорят об этом публично не впервые. Я не хочу, чтобы была у Украины какая-то слабая позиция, чтобы кто-то мог использовать отсутствие выборов как какой-то аргумент против Украины. Поэтому я реагирую на то, что говорят партнеры. Сказал президент США [Дональд Трамп], что все [в Украине] хотят закончить войну и не может так быть, что украинцы будут растягивать этот момент из-за якобы держания за ту или иную должность. И поэтому я, безусловно, за выборы", – сказал Зеленский.

Читайте также Как Россия (не) будет срывать первые послевоенные выборы в Украине

Накануне Трамп утверждал, ссылаясь на якобы данные опроса, что 82% украинцев требуют мирного урегулирования. Он не указывал, откуда эта информация.

Также украинский президент добавил, что самым главным является то, чтобы выборы прошли легитимно.

"Если возможно со стороны партнеров помочь нам организовать сам процесс выборов безопасно в адекватные сроки, я буду поддерживать. И чтобы это не было просто медийным сигналом от меня, я попросил народных депутатов Украины подготовить законодательные изменения относительно возможности проведения выборов во время военного положения", – пояснил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что на сегодня важно закончить войну в сильной позиции для Украины: "Был сигнал от Соединенных Штатов насчет выборов – я отреагировал, и готов к этому".

Подытоживая, Зеленский указал, что необходимо проработать две важные вещи: безопасность и законодательство.

"Поэтому моя просьба и к ключевым партнерам Украины, и к украинским парламентам – покажите то, как могут быть проработаны обе эти вещи", – пояснил президент.