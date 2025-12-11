Зеленський відповів про вибори: Не хочу, щоб в України була слабка позиція
Президент Володимир Зеленський у контексті можливих виборів заявив, що не хоче, щоб це питання використовувалося проти України. Про це, у відповідь на запитання LIGA.net, глава держави сказав під час спілкування з медіа.
"Наші партнери говорять про це публічно не вперше. Я не хочу, щоб була в України якась слабка позиція, щоб хтось міг використовувати відсутність виборів як якийсь аргумент проти України. Тому я реагую на те, що кажуть партнери. Сказав президент США [Дональд Трамп], що всі [в Україні] хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто тримання за ту чи іншу посаду. І тому я, безумовно, за вибори", – сказав Зеленський.
Напередодні Трамп стверджував, посилаючись на нібито дані опитування, що 82% українців вимагають мирного врегулювання. Він не вказував, звідки ця інформація.
Також український президент додав, що найголовнішим є те, щоб вибори пройшли легітимно.
"Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану", – пояснив глава держави.
Водночас він наголосив, що на сьогодні важливо закінчити війну у сильній позиції для України: "Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів – я відреагував і готовий до цього".
Підсумовуючи, Зеленський вказав, що необхідно пропрацювати дві важливі речі: безпеку та законодавство.
"Тому моє прохання і до ключових партнерів України, і до українських парламентів – покажіть те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі", – пояснив президент.
- 9 грудня президент США Трамп, на тлі переговорів щодо мирного плану, заявив, що в Україні час провести вибори, оскільки їх "не було дуже давно".
- Реагуючи на це, глава України заявив, що "завжди готовий до виборів", а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування.
- Наступного дня Зеленський обговорив з представниками Верховної Ради питання проведення виборів під час війни. Нинішнє законодавство не дозволяє проводити вибори під час дії воєнного стану.
- Перший заступник спікера Ради Корнієнко зауважив, що парламент може підготувати законодавчу базу для проведення голосування, однак безпеку мають забезпечити іноземні партнери.
