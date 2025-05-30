Зеленский поговорит с Эрдоганом: Пробуем добавить реальное содержание в возможную встречу
У президента Владимира Зеленского на 30 мая запланирован телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, они попытаются добавить реальное содержание в возможную встречу с российской делегацией в Стамбуле. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении.
По его словам, сейчас ни Украина, ни Турция, как принимающая сторона, не располагают никакой информацией о российском так называемом "меморандуме".
Зеленский отметил, что россияне почему-то скрывают свой этот документ.
"Совершенно странная позиция. Никакого понимания формата. Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они наиболее неадекватный субъект в мире", – сказал президент, добавив, что именно это и убеждает всех, что нужно давление на РФ.
В пятницу у Зеленского запланирован разговор с Эрдоганом.
"Пытаемся добавить реальное содержание в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии – это потерянные жизни людей", — подчеркнул глава государства.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле.
- 30 мая Зеленский в ходе встречи с Фиданом констатировал, что так называемого меморандума РФ никто не видел.