Ермак на встрече с Фиданом подтвердил, что Украина готова продолжить переговоры с Россией

Хакан Фидан и Андрей Ермак (Фото: ОП)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Киев встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком, подтвердившим готовность Украины продолжить переговоры с РФ по урегулированию войны. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Ермак поблагодарил за то, что Турция предоставила свою площадку для проведения встречи с российской стороной в Стамбуле 16 мая, а также подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с Россией по прекращению огня и установлению справедливого и длительного мира.

"Украина готова к любому дипломатическому формату, который даст результат. Мы открыты ко всем шагам, которые могут принести гарантии реальной безопасности", – подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что необходимо давить на Россию, чтобы она согласилась на прекращение огня и остановила атаки. По его словам, санкции могут стать самым эффективным средством.

Фидан, в свою очередь, рассказал Ермаку о визите в Москву.

В ОП добавили, что во встрече также приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместители руководителя ОП Игорь Брусило и Павел Палиса, а также советник руководителя ОП Александр Бевз.