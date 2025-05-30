Єрмак на зустрічі з Фіданом підтвердив, що Україна готова продовжити перемовини з Росією

Хакан Фідан та Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Києва зустрівся з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який підтвердив готовність України продовжити перемовини з РФ щодо врегулювання війни. Про це повідомила пресслужба ОП.

Єрмак подякував за те, що Туреччина надала свій майданчик для проведення зустрічі з російською стороною в Стамбулі 16 травня, а також підтвердив готовність України продовжити перемовини з Росією для припинення вогню та встановлення справедливого й тривалого миру.

"Україна готова до будь-якого дипломатичного формату, який дасть результат. Ми відкриті до всіх кроків, що можуть принести гарантії реальної безпеки", – наголосив глава ОП.

Він додав, що необхідно тиснути на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню та зупинила атаки. За його словами, санкції можуть стати найефективнішим засобом.

Фідан, своєю чергою, розповів Єрмаку про візит до Москви.

В ОП додали, що в зустрічі також узяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступники керівника ОП Ігор Брусило та Павло Паліса, а також радник керівника ОП Олександр Бевз.