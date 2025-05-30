Зеленський анонсував розмову з Ердоганом: Пробуємо додати реального змісту у можливу зустріч

Володимир Зеленський констатував, що ані Україна, ані Туреччина як сторона, яка приймає, не мають жодної інформації про російський "меморандум"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У президента Володимира Зеленського на 30 травня запланована телефонна розмова з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, вони спробують додати реального змісту у можливу зустріч з російською делегацією у Стамбулі. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

За його словами, зараз ані Україна, ані Туреччина як сторона, яка приймає не мають жодної інформації про російський так званий "меморандум".

Зеленський зазначив, що росіяни чомусь приховують свій цей документ.

"Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі", – сказав президент, додавши, що саме це і переконує всіх, що потрібен тиск на РФ.

У п’ятницю у Зеленського запланована розмова з Ердоганом.

"Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей", – наголосив глава держави.