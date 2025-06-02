Зеленский поздравил Навроцкого с победой. Надеется на плодотворное сотрудничество

Кароль Навроцкий победил Рафала Тшасковского с минимальным отрывом. Ранее он говорил, что считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной"

Кароль Навроцкий (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Президент Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Польши. В сообщении на платформе X глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым польским коллегой.

"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Польша, "сохраняющая силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации".

"Укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и продолжительного мира", – добавил украинский президент, выразив надежду на "неизменно плодотворное сотрудничество" с Польшей и ее лидером.