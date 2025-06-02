Зеленский поздравил Навроцкого с победой. Надеется на плодотворное сотрудничество
Президент Владимир Зеленский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Польши. В сообщении на платформе X глава государства выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым польским коллегой.
"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на выборах президента", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что Польша, "сохраняющая силу национального духа и веру в справедливость, была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, защищающим свободу и достоинство для каждой нации".
"Укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и продолжительного мира", – добавил украинский президент, выразив надежду на "неизменно плодотворное сотрудничество" с Польшей и ее лидером.
- 22 мая 2025 года после первого тура президентских выборов Навроцкий заявлял, что считает идею об Украине в НАТО "бессмысленной". 23 мая посол Украины в Варшаве назвал неприемлемым обещание Навроцкого препятствовать членству Киева в НАТО, а премьер Туск – государственной изменой.
- На вечер 1 июня на выборах лидировал Рафал Тшасковский, которого аналитики считали "выгодным и перспективным" для Украины. Разрыв в голосах был минимален – 50,3% против 49,7% у Навроцкого.
- Но утром 2 июня после подсчета 100% голосов стало известно, что Навроцкий выиграл с минимальным отрывом.