Зеленський привітав Навроцького з перемогою. Сподівається на плідну співпрацю

Кароль Навроцький переміг Рафала Тшасковського з мінімальним відривом. Раніше він казав, що вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою"

Кароль Навроцький (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Президент Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі. У дописі на платформі X глава держави висловив сподівання на плідну співпрацю з новим польським колегою.

"Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Польща, "яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації".

"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", – додав український президент, висловивши сподівання на "незмінно плідну співпрацю" з Польщею та її лідером.