Зеленський привітав Навроцького з перемогою. Сподівається на плідну співпрацю
Президент Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі. У дописі на платформі X глава держави висловив сподівання на плідну співпрацю з новим польським колегою.
"Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента", – йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що Польща, "яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації".
"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", – додав український президент, висловивши сподівання на "незмінно плідну співпрацю" з Польщею та її лідером.
- 22 травня 2025 року після першого туру президентських виборів Навроцький заявляв, що вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою". 23 травня посол України у Варшаві назвав неприйнятною обіцянку Навроцького перешкоджати членству Києва в НАТО, а прем'єр Туск – державною зрадою.
- Станом на вечір 1 червня на виборах лідирував Рафал Тшасковський, якого аналітики вважали "вигідним та перспективним" для України. Розрив у голосах був мінімальний – 50,3% проти 49,7% у Навроцького.
- Але вранці 2 червня після підрахунку 100% голосів стало відомо, що Навроцький переміг з мінімальним відривом.