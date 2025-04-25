Зеленский: Соглашаюсь с Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма

Украинский президент в очередной раз подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно дожать Россию на прекращение огня

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашается с американским коллегой Дональдом Трампом: у Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть временно оккупированный Крым. Его цитирует РБК-Украина.

"Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей. Говорить, что у нас нет армии, — это неправда. Я соглашаюсь, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что у мира есть инструменты в виде санкций, экономического и дипломатического давления для обсуждения территориальных вопросов, но только после полного и безусловного прекращения огня.

"Именно таково наше видение на предложения США. Мы отвечаем, что полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем-либо в этом формате, когда-либо, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал – это полное безусловное прекращение огня".