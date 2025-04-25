Зеленский: Соглашаюсь с Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма
Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашается с американским коллегой Дональдом Трампом: у Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть временно оккупированный Крым. Его цитирует РБК-Украина.
"Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей. Говорить, что у нас нет армии, — это неправда. Я соглашаюсь, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом", – сказал глава государства.
В то же время Зеленский подчеркнул, что у мира есть инструменты в виде санкций, экономического и дипломатического давления для обсуждения территориальных вопросов, но только после полного и безусловного прекращения огня.
"Именно таково наше видение на предложения США. Мы отвечаем, что полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем-либо в этом формате, когда-либо, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал – это полное безусловное прекращение огня".
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает.