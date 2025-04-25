Зеленський: Погоджуюсь з Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення Криму

Український президент вкотре наголосив, що зараз насамперед потрібно дотиснути Росію на припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський заявив, що погоджується з американським колегою Дональдом Трампом: в України недостатньо зброї, щоб повернути тимчасово окупований Крим. Його цитує РБК-Україна.

"Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї, саме зброї, не людей. Казати, що у нас немає армії, — це неправда. Я погоджуюся, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над Кримом", – висловився глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що світ має інструменти у вигляді санкцій, економічного та дипломатичного тиску для обговорення територіальних питань, але тільки після повного і безумовного припинення вогню.

"Саме таке наше бачення на пропозиції США. Ми відповідаємо, що повне безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі, з будь-ким в цьому форматі, будь-коли, але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне безумовне припинення вогню", – підсумував український президент.