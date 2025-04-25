Зеленський: Погоджуюсь з Трампом, що в України недостатньо зброї для повернення Криму
Президент Володимир Зеленський заявив, що погоджується з американським колегою Дональдом Трампом: в України недостатньо зброї, щоб повернути тимчасово окупований Крим. Його цитує РБК-Україна.
"Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньо зброї, саме зброї, не людей. Казати, що у нас немає армії, — це неправда. Я погоджуюся, що в України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над Кримом", – висловився глава держави.
Водночас Зеленський наголосив, що світ має інструменти у вигляді санкцій, економічного та дипломатичного тиску для обговорення територіальних питань, але тільки після повного і безумовного припинення вогню.
"Саме таке наше бачення на пропозиції США. Ми відповідаємо, що повне безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі, з будь-ким в цьому форматі, будь-коли, але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне безумовне припинення вогню", – підсумував український президент.
- 19 квітня 2025 року Bloomberg повідомляло, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.
- 21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.
- 23 квітня Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Того самого дня Зеленський згадав Кримську декларацію 2018 року, в якій США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє.