Зеленский: Вскоре станет ясно, какими будут последствия, если РФ будет затягивать войну

Президент напомнил, что от России четкого публичного ответа о прекращении огня пока нет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Зеленский предоставил Макрону украинское видение разговора с президентом США Дональдом Трампом и коллегами в Европе. Французский президент проинформировал о своих контактах с лидерами – тех, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день.

"Координируем наши позиции и одинаково видим необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности. От взвешенности и действенности каждого нашего шага, Европы и Америки, зависит очень многое – и сейчас, и на будущее", – отметил глава государства.

Зеленский и Макрон согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной.

"Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", – добавил президент.

Стороны договорились позже обсудить итоги разговоров в течение дня с другими лидерами.

31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, иначе США будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.

6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, что они "достигли большого прогресса". После встречи Трамп позвонил Зеленскому – они обсудили то, что озвучивалось в Москве.

Впоследствии Трамп заявил, что видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, Зеленским и Путиным.