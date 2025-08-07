Зеленський: Найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія затягуватиме війну

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Зеленський надав Макрону українське бачення розмови з президентом США Дональдом Трампом і колегами в Європі. Французький президент поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день.

"Координуємо наші позиції та однаково бачимо необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. Від виваженості та дієвості кожного нашого кроку, Європи та Америки, залежить дуже багато – і зараз, і на майбутнє", – зазначив глава держави.

Зеленський та Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною.

"Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля", – додав президент.

Сторони домовилися згодом обговорити підсумки розмов протягом дня з іншими лідерами.

31 липня американський дипломат Келлі сказав, що угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, інакше США будуть готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.

6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, що вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.

Згодом Трамп заявив, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським та Путіним.