Зеленский встретился с Науседой: обсудили второй раунд переговоров в Стамбуле

Встреча в Вильнюсе (Фото: ОП)

В понедельник, 2 июня, президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский проинформировал литовского коллегу о втором раунде переговоров с российской стороной в Стамбуле.

Отдельное внимание – необходимости ужесточения санкций против России в ответ на затягивание войны. По словам главы государства, это должен быть скоординированный шаг США, Европы и других стран.

Лидеры подробно обсудили актуальные потребности Сил обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что на фоне увеличения количества дронов и ракет, применяемых Россией против украинцев, важно продолжать укрепление украинского воздушного щита.

Особое внимание было уделено инвестициям в производство оружия в Украине. Украинские ракеты и дроны уже неоднократно доказали свою эффективность, поэтому важно не только продолжать, но и увеличивать финансирование внутреннего производства.

Кроме того, лидеры обсудили переговорный процесс по членству Украины в Европейском Союзе. Литва поддерживает украинскую евроинтеграцию и готова приложить усилия для скорейшего открытия кластеров. Кроме того, речь шла о послевоенном восстановлении Украины.