Зеленський зустрівся з Науседою: обговорили другий раунд переговорів у Стамбулі

Зустріч у Вільнюсі (Фото: ОП)

У понеділок, 2 червня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Литви Гітанасом Науседою. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський поінформував литовського колегу про другий раунд переговорів із російською стороною в Стамбулі.

Окрема увага – необхідності посилення санкцій проти Росії у відповідь на затягування війни. За словами глави держави, це має бути скоординований крок США, Європи та інших країн.

Лідери детально обговорили актуальні потреби Сил оборони України. Зеленський наголосив, що на тлі збільшення кількості дронів і ракет, які Росія застосовує проти українців, важливо продовжувати зміцнення українського повітряного щита.

Особливу увагу приділили інвестиціям у виробництво зброї в Україні. Українські ракети та дрони вже неодноразово довели свою ефективність, тому важливо не лише продовжувати, а й збільшувати фінансування внутрішнього виробництва.

Крім цього, лідери обговорили перемовний процес щодо членства України в Європейському Союзі. Литва підтримує українську євроінтеграцію та готова докласти зусиль для якнайшвидшого відкриття кластерів. Крім того, йшлося про повоєнну відбудову України.