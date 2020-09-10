Зеленский: Беларусы хотят настоящей демократии, а не российской

Президент Зеленский считает, что стремление беларуского народа к демократии несовместимо с усилением влияния России в Беларуси

Беларусы хотят справедливости, честных выборов, а не российский вариант демократии. Об этом в интервью The Jerusalem Post заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, Россия всегда имела большое влияние в Беларуси, но борьбу беларусов сейчас уже не остановить.

"Сегодня беларуский народ хочет справедливости, свободных и честных выборов. Эту борьбу невозможно остановить, но я не думаю, что она совместима с усилением влияния России в Беларуси. Беларуский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии"", – сказал президент.

Зеленский также заявил, что Украине не поддерживает вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

"Считаем, что беларуский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - подытожил он.

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Марк Сировой

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