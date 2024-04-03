Зеленский: Бригады должны быть укомплектованы оружием, иначе будем отступать шаг за шагом

Зеленский заявил, что Силам обороны не хватает превосходства в небе и на земле

Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным Силам Украины придется постепенно оставлять позиции на фронте, если партнеры не обеспечат их достаточным количеством вооружений. Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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По его словам, Украине нужно, чтобы боевые бригады были укомплектованы.

"Именно этого мы хотим от партнеров, чтобы у наших воинов было оружие, чтобы защитить Украину и не отступать назад шаг за шагом", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Силам обороны необходимо превосходство в современной технике.

"Есть воля, но не хватает превосходства в небе и на земле", — заявил глава государства.

22 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Россия создает новую группировку из более 100 000 человек для возможного наступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление российских оккупантов зимой. В то же время, он признал, что ВСУ не готовы к большому российскому наступлению.

Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

1 апреля начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодня нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера.

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