Зеленский: Бригады должны быть укомплектованы оружием, иначе будем отступать шаг за шагом
Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным Силам Украины придется постепенно оставлять позиции на фронте, если партнеры не обеспечат их достаточным количеством вооружений. Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По его словам, Украине нужно, чтобы боевые бригады были укомплектованы.

"Именно этого мы хотим от партнеров, чтобы у наших воинов было оружие, чтобы защитить Украину и не отступать назад шаг за шагом", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Силам обороны необходимо превосходство в современной технике. 

"Есть воля, но не хватает превосходства в небе и на земле", — заявил глава государства.

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