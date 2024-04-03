Зеленський: Бригади повинні бути укомплектовані зброєю, інакше відступатимемо крок за кроком

Зеленський заявив, що Силам оборони не вистачає переваги у небі та на землі

Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройним Силам України доведеться поступово залишати позиції на фронті, якщо партнери не забезпечать їх достатньою кількістю озброєнь. Про це він сказав на брифінгу із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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За його словами, Україні потрібно, щоби бойові бригади були укомплектовані.

"Саме цього ми хочемо від партнерів, щоб наші воїни мали зброю, щоб захистити Україну та не відступати назад крок за кроком", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Силам оборони потрібна перевага в сучасній техніці.

"Є воля, але не вистачає переваги в небі та на землі", – заявив глава держави.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з понад 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

1 квітня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі.

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