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Зеленский: Чем раньше Россия закончит войну и признает ошибку, тем дольше проживет Путин

15.12.2022, 16:18
Зеленский: Чем раньше Россия закончит войну и признает ошибку, тем дольше проживет Путин - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Продление жизни российского диктатора Владимира Путина и его окружения зависит от того, насколько быстро закончится война России против Украины и насколько скоро РФ признает трагическую ошибку начала полномасштабного вторжения в Украину. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.

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Зеленский заявил, что если Путин отведет свои войска к границам 1991 года, то появится возможность дипломатического пути.

"Чем раньше закончится война и если Россия изберет путь признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент будет обеспечивать свою жизнь и жизнь своего окружения", – сказал президент.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский владимир путин
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