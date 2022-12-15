Зеленский: Чем раньше Россия закончит войну и признает ошибку, тем дольше проживет Путин

Продление жизни российского диктатора Владимира Путина и его окружения зависит от того, насколько быстро закончится война России против Украины и насколько скоро РФ признает трагическую ошибку начала полномасштабного вторжения в Украину. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью The Economist.

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Зеленский заявил, что если Путин отведет свои войска к границам 1991 года, то появится возможность дипломатического пути.

"Чем раньше закончится война и если Россия изберет путь признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент будет обеспечивать свою жизнь и жизнь своего окружения", – сказал президент.

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Президент Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после оглашения российским диктатором незаконных аннексий.

Глава МИД Кулеба заявил, что агрессора нужно сначала остановить, разоружить и изгнать, прежде чем можно будет сесть с ним за стол переговоров, а "половинчатые решения" не остановят геноцид РФ против украинцев.

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Наталія Медведєва

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