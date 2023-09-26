Зеленский: Есть хорошие и громкие детали по уничтожению штабов и логистики оккупантов

Есть "хорошие, громкие детали" по уничтожению логистики и штабов российских оккупантов, заявил президент Владимир Зеленский. Состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, рассказал он в вечернем видеообращении.

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"Провел сегодня Ставку. Несколько основных вопросов. Первое – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важны доклады по востоку, югу, а также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Благодарю всех отличившихся украинских воинов!", – сказал президент.

По его словам, вторым из главных вопросов было обеспечение снарядами: снабжение партнерами, поиск новых возможностей в мире и постепенное увеличение объемов украинского производства.

Кроме докладов на Ставке, было отдельное совещание с Министерством стратегической промышленности, сообщил президент

Также на заседании был "отдельный содержательный доклад" украинской разведки по ситуации в российском военно-промышленном комплексе, отметил Зеленский.

"Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли", – сказал он.

Президент заявил, что санкций против РФ недостаточно и анонсировал, что их будет больше.

Также он сообщил, что украинских действий против государства-террориста России будет больше.

"Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", – отметил Зеленский.

В Службе безопасности Украины сообщили LIGA.net , что ВСУ ударили из реактивной системы HIMARS по совещанию российских офицеров в Херсонской области.

, что ВСУ ударили из реактивной системы HIMARS по совещанию российских офицеров в Херсонской области. Зеленский заявил, что Украина постепенно "убирает эмоции" по теме зернового экспорта.

Силы спецопераций уточняют информацию об уничтожении командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым в результате украинского ракетного удара по Севастополю 22 сентября.

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