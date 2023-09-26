UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Есть хорошие и громкие детали по уничтожению штабов и логистики оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 20:40
Зеленский: Есть хорошие и громкие детали по уничтожению штабов и логистики оккупантов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Есть "хорошие, громкие детали" по уничтожению логистики и штабов российских оккупантов, заявил президент Владимир Зеленский. Состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего, рассказал он в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня Ставку. Несколько основных вопросов. Первое – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важны доклады по востоку, югу, а также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Благодарю всех отличившихся украинских воинов!", – сказал президент.

По его словам, вторым из главных вопросов было обеспечение снарядами: снабжение партнерами, поиск новых возможностей в мире и постепенное увеличение объемов украинского производства.

Кроме докладов на Ставке, было отдельное совещание с Министерством стратегической промышленности, сообщил президент

Также на заседании был "отдельный содержательный доклад" украинской разведки по ситуации в российском военно-промышленном комплексе, отметил Зеленский.

"Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли", – сказал он.

Президент заявил, что санкций против РФ недостаточно и анонсировал, что их будет больше.

Также он сообщил, что украинских действий против государства-террориста России будет больше.

"Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", – отметил Зеленский.

  • В Службе безопасности Украины сообщили LIGA.net, что ВСУ ударили из реактивной системы HIMARS по совещанию российских офицеров в Херсонской области.
  • Зеленский заявил, что Украина постепенно "убирает эмоции" по теме зернового экспорта.
  • Силы спецопераций уточняют информацию об уничтожении командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым в результате украинского ракетного удара по Севастополю 22 сентября.

Читайте также: Зеленский уволил председателя Купянской РГА. В 2022 году тот вел переговоры с оккупантами

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийснарядывойнаставкаразведкавпк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 