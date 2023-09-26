Зеленський: Є хороші та гучні деталі зі знищення штабів та логістики окупантів

Є "хороші, гучні деталі" щодо знищення логістики та штабів російських окупантів, заявив президент Володимир Зеленський. Відбулось засідання ставки верховного головнокомандувача, розповів він у вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні Ставку. Кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді по сходу, півдню, також по знищенню логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Дякую всім українським воїнам, які відзначились!", – сказав президент.

За його словами, другим з головних питань було забезпечення снарядами: постачання від партнерів, пошук нових можливостей у світі та поступове збільшення обсягів українського виробництва.

Окрім доповідей на Ставці, була окрема нарада з Міністерством стратегічної промисловості, повідомив президент.

Також на засіданні була "окрема змістовна доповідь" української розвідки щодо ситуації в російському військово-промисловому комплексі, зауважив Зеленський.

"Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали", – сказав він.

Президент заявив, що санкцій проти РФ недостатньо, і анонсував, що їх буде більше.

Також він повідомив, що українських дій проти держави-терориста Росії буде більше.

"Поки триватиме агресія Росії, мають відчуватись і втрати Росії", – зазначив Зеленський.

У Службі безпеки України повідомили LIGA.net , що ЗСУ вдарили з реактивної системи HIMARS по нараді російських офіцерів у Херсонській області.

, що ЗСУ вдарили з реактивної системи HIMARS по нараді російських офіцерів у Херсонській області. Зеленський заявив, що Україна поступово "прибирає емоції" з теми зернового експорту.

Сили спецоперацій уточнюють інформацію щодо знищення командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок українського ракетного удару по Севастополю 22 вересня.

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