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Зеленский напомнит Чарльзу III о том, что тот был летчиком. Призовет дать авиацию Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:51
Зеленский напомнит Чарльзу III о том, что тот был летчиком. Призовет дать авиацию Украине - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что напомнит королю Великобритании Чарльзу III о том, что тот был военным летчиком и снова акцентировал на необходимости передачи Украине западной авиации. Об этом он сказал во время выступления перед британскими парламентариями.

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По его словам, Украина платит жизнями своих воинов, которые каждый день рискуют жизнями на войне.

Он отметил, что его встреча с королем Чарльзом будет поистине особенным моментом. 

Зеленский заявил, что скажет монарху, что в Британии король — военный летчик, а в Украине сегодня каждый летчик является королем. 

"Я горжусь Военно-воздушными силами, но им нужны самолеты для ведения войны. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее", — сказал украинский лидер.

В 1971—1976 годах, Чарльз находился на воинской службе: прошёл курс обучения как пилот истребителя и военного вертолёта, а также служил на флоте.

  • 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с Сунаком, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии. Также Зеленский встретится с королем Чарльзом III.
  • Сегодня утром в офисе Сунака сообщили, что инструкторы Королевских военно-воздушных сил Великобритании начнут учить украинских лётчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО".
  • Также официальный Лондон объявил, что на встрече с Зеленским Сунак предложит ему "возможности большей дальности" для Сил обороны.

Читайте также: Сунак: Мы поможем Украине защититься от России, победа должна быть в этом году

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания война авиация военная помощь Чарльз III
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