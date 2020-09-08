Зеленский: Нормандская встреча на уровне советников должна состояться 11 сентября

Президент Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить перемирие на Донбассе

11 сентября должна состояться встреча в нормандском формате на уровне советников лидеров. Об этом сообщил сегодня на брифинге президента Владимир Зеленский.

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"11 сентября у нас должно состояться заседание на уровне советников в нормандском формате. Ожидаем определенных предложений, определенных решений", – сказал он.

Зеленский также заявил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе и избежать большого количества как раненых, так и погибших.

"Другого варианта, чтобы сохранить жизни людей, я, честно говоря, сейчас не вижу", – добавил президент.

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Марк Сировой

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