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Зеленский: Нормандская встреча на уровне советников должна состояться 11 сентября

08.09.2020, 12:22
Зеленский: Нормандская встреча на уровне советников должна состояться 11 сентября - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить перемирие на Донбассе

11 сентября должна состояться встреча в нормандском формате на уровне советников лидеров. Об этом сообщил сегодня на брифинге президента Владимир Зеленский.

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"11 сентября у нас должно состояться заседание на уровне советников в нормандском формате. Ожидаем определенных предложений, определенных решений", – сказал он.

Зеленский также заявил, что Украина будет делать все, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе и избежать большого количества как раненых, так и погибших.

"Другого варианта, чтобы сохранить жизни людей, я, честно говоря, сейчас не вижу", – добавил президент.

  • 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
  • 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
  • 6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.
  • Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.

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Марк Сировой
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