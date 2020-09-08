Зеленский о срыве перемирия: Сделаем все, чтобы сохранить режим тишины, другого пути нет

Президент заверил журналистов, что разведка и военные реагируют в связи с провокацией боевиков на Донбассе

Украина будет делать все, чтобы режим тишины сохранился. Об этом сегодня, 8 сентября, во время поездки в Сумскую область заявил журналистам президент Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что до провокации со стороны боевиков, в результате которой погиб украинский военный, режим тишины сохранялся 42 дня.

По словам Зеленского, Украина связывалась с Россией на уровне глав МИД и не только. Президент отметил, что РФ должна придерживаться договоренностей, достигнутых в трехсторонней контактной группе.

"Многое что делается и сделано (в связи с провокацией – ред.), как военными, так и разведчиками нашей страны", – заверил журналистов Зеленский и добавил: "Мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого числа как раненых, так и погибших. Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я не вижу".

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Денис Юдин

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