Зеленский о срыве перемирия: Сделаем все, чтобы сохранить режим тишины, другого пути нет
Президент заверил журналистов, что разведка и военные реагируют в связи с провокацией боевиков на Донбассе
Украина будет делать все, чтобы режим тишины сохранился. Об этом сегодня, 8 сентября, во время поездки в Сумскую область заявил журналистам президент Владимир Зеленский.
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Президент подчеркнул, что до провокации со стороны боевиков, в результате которой погиб украинский военный, режим тишины сохранялся 42 дня.
По словам Зеленского, Украина связывалась с Россией на уровне глав МИД и не только. Президент отметил, что РФ должна придерживаться договоренностей, достигнутых в трехсторонней контактной группе.
"Многое что делается и сделано (в связи с провокацией – ред.), как военными, так и разведчиками нашей страны", – заверил журналистов Зеленский и добавил: "Мы будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого числа как раненых, так и погибших. Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я не вижу".
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- 5 сентября, боевики потребовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" под поселком Шумы Донецкой области. Если это не будет выполнено, оккупанты грозят открыть огонь.
- 6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня. У Украины за сутки было шесть потерь: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки, 7 сентября он скончался. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.
- В тот же день Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым.
- Вчера в эфире телеканала ICTV Кулеба рассказал, что Россия отложила беседу глав МИД из-за срочной командировки Лаврова в Сирию.
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