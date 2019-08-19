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Зеленский о визите Нетаньяху: Нам есть чему учиться друг у друга

Зеленский о визите Нетаньяху: Нам есть чему учиться друг у друга - Фото
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: president.gov.ua)
19.08.2019, 22:47

По словам президента, сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень

Сегодня, 19 августа, состоялась встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Бинямина Нетальяху. Об этом сообщается в Facebook Зеленского.

"Нам есть чему учиться друг у друга. Израиль для нас всегда будет примером того, как надо защищать свою землю и беречь жизни своих бойцов, своих граждан", - заявил президент.

Зеленский заявил, что очень рад знакомству с Нетаньяху, в котором он почувствовал надежного партнера и друга Украины.

По словам президента, сотрудничество Украины и Израиля выходит на новый уровень.

Он сообщил, что ожидается ратификация Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами.

Президент отметил, что стороны подписали четыре важных документа, которые расширят контакты между Украиной и Израилем в образовании, культуре и спорте.

"Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе", - добавил он.

Также Зеленский заявил, что пригласил израильские компании работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и ИТ.

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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху
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