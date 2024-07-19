Зеленский о возможном сотрудничестве с Трампом: Трудная работа, но мы трудолюбивы

Президент прокомментировал слова Трампа об "окончании войны через 24 часа". Уверен – платить за это пришлось бы Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский готов работать с кем-либо, кто будет находиться у власти в США. Сотрудничество с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом он считает тяжелым, но Украина "трудолюбива". Об этом глава государства рассказал в интервью BBC.

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"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", – отметил Зеленский.

Украинский лидер прокомментировал старое утверждение Трампа о том, что он сможет "завершить войну за 24 часа" и отметил, что все бы очень обрадовались, если бы войну удалось завершить так быстро – "но вопрос, какой ценой – и кто ее заплатит".

По его убеждению, платить за это пришлось бы Украине.

"Это будет означать просто остановиться – и отдать [территории], и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу. Мы никогда на это не пойдем", – подчеркнул Зеленский.

Издание CNN сообщало, что 19 июля Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор. Этот звонок может стать первым разговором между ними с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

15 июля Зеленский заявил, что готов сотрудничать с любой политической силой в США, в том числе с Трампом и Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

17 июля Трамп сказал, что "очень хорошо" нашел общий язык с Путиным. Он отметил, что российский диктатор никогда бы не вторгся в Украину при его правлении.

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