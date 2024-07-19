Зеленський про можливу співпрацю із Трампом: Важка робота, але ми працьовиті

Президент прокоментував слова Трампа про "закінчення війни за 24 години". Впевнений – платити за це довелося б Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі у США. Співпрацю із кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом він вважає важкою, але Україна "працьовита". Про це глава держави розповів у інтерв'ю BBC.

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"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – зауважив Зеленський.

Український лідер прокоментував старе твердження Трампа про те, що він зможе "завершити війну за 24 години" та зазначив, що всі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко – "але питання, якою ціною – і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися – і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", – наголосив Зеленський.

Видання CNN повідомляло, що 19 липня Зеленський та Трамп проведуть телефонну розмову. Цей дзвінок може стати першою розмовою між ними з того часу, як Трамп залишив Білий дім.

15 липня Зеленський заявив, що готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема й з Трампом та Республіканською партією у разі її приходу до влади.

17 липня Трамп сказав, що "дуже добре" порозумівся з Путіним. Він зазначив, що російський диктатор ніколи б не вдерся до України за його правління.

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